Matías Mier: "En Colombia estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas"

Recientemente uno de los extranjeros que se hizo conocer en el fútbol colombiano fue el uruguayo Matías Mier, quien jugó en Junior, La Equidad, Medellín y Santa Fe, del que salió transferido a un destino particular como lo fue el club Bhayangkara, de Indonesia, en donde se encuentra en la actualidad.

Este miércoles, el nacido en Montevideo y de 32 años apareció en una amplia entrevista con el diario 'El País', de Uruguay, en donde habló de su presente y del momento justo para dejar el balompié de nuestro país.

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas", indicó el extremo o delantero con respecto a la marcha de las huestes de los 'cardenales'.

"Gracias a Dios me salió esta oportunidad casi sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, agregó Mier, quien terminó una relación matrimonial con la periodista deportiva Melissa Martínez, en un hecho que ocupó espacios en diferentes medios nacionales.

En ese aspecto, también trascendió a los medios que el futbolista extranjero habría entrado en crisis por haber entablado una relación con Valentina Rendón, quien trabajó en el departamento de prensa de los 'cardenales'.

En la misma charla, Mier también comentó la forma en que apareció esa posibilidad de jugar en el balompié indonesio. Así afirmó que “un día me dice ‘mirá que un amigo de un amigo te quiere contactar’ y ahí le dije que le pase mi número, no me quise hacer ilusiones, pero al otro día escribe y me dice que había una posibilidad para jugar acá, le dije que me bajara una oferta, lo hablamos y se concretó”.