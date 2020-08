Matías Pisano, del América a un equipo de Emiratos Árabes: así fue anunciado el argentino

View this post on Instagram

Con mucha alegría les comparto que acabo de firmar mi incorporación a @ittihadkalbafc / Agradezco el interés que el club demostró desde el comienzo. Sin dudas será toda una experiencia y la oportunidad de ayudar con mi juego a un equipo de otro continente. Ya comencé a entrenarme y ponerme a punto con mucha ilusión y ganas de volver a una cancha en medio de este contexto tan complejo. Poco a poco les iré mostrando más cosas. ¡Gracias a todos por acompañarme! It’s with great joy that I am sharing my signing and incorporation with @ittihadkalbafc / I appreciate de club's interest from the very beginning. Without a doubt, this will be a whole new experience and the opportunity to help with my game a team from another continent. I already started training and set myself with a lot of enthusiasm, filled with expectation to play on this very odd circumstances. Little by little I will be showing you guys more about it. Thank you for being there for me!