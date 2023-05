Mauricio 'Chicho' Serna rompió el silencio, tras polémica con River Plate: "A mí me da risa"

Frente a la gran polémica en el Superclásico de Argentina por la jornada 15 del rentado local, que se llevó River Plate con un 1-0 sobre Boca Juniors, desde el conjunto ’Xeneize’ rompieron el silencio y, Mauricio Serna, tomó con risa la pena máxima decretada a Pablo Solari en el final del encuentro.

"Me da risa… Me quedó risa de ese partido, pero reconfirmo lo que yo, Chicho Serna, vengo pensando hace mucho... No sé si la solución es hablar, pero si esa jugada es en la otra área ni la miran, ni la pitan", dijo el ‘Chico’, hombre de peso en el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme, afirmando estar “cansando de ser siempre los boludos”.

En una charla con Boca de Selección por AM Del Plata, el exfutbolista colombiano se refirió sobre la falta a favor de los ‘millonarios’, que les terminó dando la victoria con una anotación de Miguel Ángel Borja en el final: "No lo sé cómo se va a cambiar, pero creo que nuestros hinchas ven que es evidente lo que viene pasando. ¿Cuántos penales le pitaron a Boca en el torneo? Hay como 70/80 en total, creo que 16 para el mismo club... Pero no soy llorón".

"Primera vez que veo en la historia del fútbol que el árbitro le dice 'una, dos y tres... Siga jugando'; a mí me decían una, dos y tres y era amarilla, fue toda la vida así, ahora parece que cambió el reglamento", sentenció Mauricio Serna, sobre la alta cantidad de faltas que el conjunto ‘Xeneize’ recibió de River Plate, pero el juez central no castigó reglamentariamente.

Para concluir, el ‘Chicho’ también agregó que es una situación incontrolable para ellos, a pesar de sr visible: "no sé si hay una mano rara, si lo supiera lo hubiera denunciado, hay cosas que son evidentes que no nos gustan".

Cabe resaltar que, luego de la anotación del ‘millonario’ en el final del juego, Agustín Palavecino encendió la polémica, tras celebrar la anotación con euforia y provocación en la cara de los jugadores de Boca Juniors, hecho que terminó en una batalla campal en el gramado del estadio Monumental.

Entre golpes, empujones, patadas y expulsados, el superclásico cerró una edición más en su historial, eso sí, no sin antes jugar un par de segundos más después del inconveniente.

De esa manera, River Plate se adueñó de la primera posición y el liderato del fútbol argentino, mientras que Boca se mantuvo por fuera dentro de los diez primeros.