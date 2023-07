Mauro Icardi cobrará 6 millones de euros netos por temporada en el Galatasaray, durante tres años

El futbolista argentino Mauricio Icardi, que llegó el sábado de madrugada a Estambul para firmar con el Galatasaray, donde ya jugó el año pasado, cedido por el PSG, cobrará 6 millones de euros netos por temporada durante los próximos tres años, ha confirmado este domingo el club turco.

El Galatasaray ha pagado diez millones de euros al PSG para hacerse con Icardi, una suma que abonaá a plazos durante los próximos 4 años, según detalla un comunicado del club enviado a la plataforma turca de información comercial KAP.

"Empezando con la temporada 2023-2024, se le pagará al futbolista una suma neta de 6.000.000 de euros por temporada, en un acuerdo que durarán tres temporadas", señala la citada nota.

En la temporada pasada, Icardi marcó 23 goles e hizo 8 asistencias en 26 partidos de la Superliga turca y la Copa turca y se convirtió en uno de los jugadores más admirados por la afición del Galatasaray.

Publicidad

A su regreso ayer, junto a su familia, fue recibido en el aeropuerto por una multitud con banderas y bengalas bajo el lema "Party must go on" (La fiesta debe continuar)

Mauro Icardi, nacido el 19 de febrero de 1993 en Rosario, Argentina, es un destacado futbolista conocido por su habilidad como delantero. Su trayectoria comenzó en la Unión Deportiva Vecindario, en Gran Canaria, a donde se mudó con su familia a la edad de 9 años. En el Vecindario, Icardi mostró su talento goleador, anotando más de 10 goles en las categorías inferiores y recibiendo el apodo de "El Buitre".

Desde una edad temprana, Mauro trabajó junto al Agente FIFA canario Abián Morano, quien asumió el manejo de su carrera deportiva y su imagen. Gracias a un video destacado del Torneo Internacional de Arona 2008, Icardi atrajo la atención de clubes como FC Barcelona y Real Madrid, además de ofertas de equipos como Valencia CF, Sevilla FC, RCD Español, Deportivo de La Coruña, Arsenal FC y Liverpool FC. Sin embargo, el FC Barcelona ganó la carrera por el joven talento, firmando un contrato cadete hasta 2013, convirtiéndose en la imagen principal del fútbol base español con la marca Adidas.

Publicidad

En la temporada 2008-09, Icardi se unió a las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona y también fue seleccionado para formar parte del equipo sub-17 de Argentina. Posteriormente, fue promovido al equipo sub-19 del club antes de ser cedido a la Unione Calcio Sampdoria en enero de 2011. Durante su tiempo en la Sampdoria, se destacó como máximo goleador en varias temporadas y ganó reconocimiento por su talento.

En el verano de 2013, Mauro Icardi fue transferido al Inter de Milán por un total de 13 millones de euros, convirtiéndose en una figura clave del equipo. Con el tiempo, se consolidó como el delantero titular y capitán del Inter de Milán, logrando una destacada actuación en la Serie A y convirtiéndose en uno de los máximos goleadores del club.

Durante su etapa en el Inter, Icardi mostró su capacidad goleadora y liderazgo en el campo. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas, y recibió elogios tanto a nivel nacional como internacional. Además, fue el máximo goleador de la Serie A 2014/15 junto a Luca Toni, con 22 goles.

En septiembre de 2019, el Paris Saint-Germain anunció su incorporación como cedido con opción de compra. Icardi continuó demostrando su calidad goleadora en el PSG, anotando varios goles importantes en competiciones nacionales e internacionales.

Publicidad

Tras su paso por el PSG, Mauro Icardi fue cedido al Galatasaray Spor Kulübü en septiembre de 2022. Su talento y capacidad para marcar goles le han valido el reconocimiento como uno de los delanteros más destacados de su generación y sigue siendo una figura importante en el fútbol internacional.