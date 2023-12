Mauro Icardi quedó con el ojo morado en las fotos de Navidad: qué golpe en pleno partido

El clásico de Galatasaray contra Fenerbahce siempre es ‘caliente’, de mucha fricción y pierna fuerte y el que se disputó este 24 de diciembre de 2023, no fue la excepción. Esta vez hubo empate sin goles, pero la noticia se dio por el duro golpe que sufrió el delantero argentino Mauro Icardi.

La imagen del ojo morado del sudamericano se viralizó entre domingo y lunes porque el jugador quedó así precisamente en las fotos de Navidad junto a su familia.

La esposa de Mauro Icardi, la famosa Wanda Nara publicó fotos en sus cuentas de Instagram y decidió hasta ‘apoyar’ a su pareja haciéndose algo parecido en su rostro.

Y es que el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce estuvo muy ‘caliente’, hubo varias jugadas polémicas y precisamente el argentino fue el que más recibió golpes, empujones y más.

Publicidad

La acción en la que se golpeó su ojo fue tras un empujón de un rival que lo mandó contra uno de los postes, pero no fue sancionada, ni revisada.

😳🇦🇷 El GOLPAZO que se pegó Mauro Icardi contra un palo, después del empujón de un rival, en pleno Fenerbahçe-Galatarasay…



pic.twitter.com/Hr24nbFLMw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 24, 2023

El propio club turco se pronunció en sus redes sociales e hicieron un señalamiento a la Liga y a los árbitros, acompañado de un video de una falta y agresión que recibió Mauro Icardi.

“Ignorar una posición que se acepta públicamente como penalti, hacer a cambio acusaciones de balonmano con imágenes de vídeo manipuladas y desviar la portería con varias salidas a pesar de no haber disparado a portería en el desagradable derbi no tiene ningún valor que añadir a nuestro fútbol. Tales declaraciones de los directivos del equipo rival no servirán para otro fin que manipular y engañar a nuestra gente apasionada por el fútbol y hacer retroceder el fútbol del país”, contundentemente escribió el Galatasaray.

Publicidad

Acá la queja de Galatasaray por una jugada polémica contra Mauro Icardi: