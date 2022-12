"Me costó salir de Millonarios", afirmó Diego Cocca desde Argentina

El entrenador habló a su llegada a Buenos Aires, en donde ya confecciona la nómina de Racing de Avellaneda. Por encima, tocó la salida de los azules.

Este sábado, el entrenador argentino Diego Cocca atendió una amplia entrevista con el Diario 'Olé', en la que se refirió a la decisión tomada en los últimos días de salir de Millonarios y aceptar dirigir a Racing, de Argentina.

"Me costó salir de Millonarios, no me gusta rescindir los contratos. Fue una decisión dictada por el corazón", indicó Cocca de entrada.

El DT agregó que "elegir es complicado, pensaban que yo no iba a aceptar, porque tenía un compromiso laboral, pero vinieron con muchas ganas a buscarme. La vida es de oportunidades".

La era Cocca se cerró y ya Millonarios contrató al también argentino Miguel Russo.