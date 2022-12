“Me impresionó mucho jugar contra Falcao”: Carles Puyol

El exdefensor del Barcelona y de la selección española presentó el trofeo de la Liga de Campeones en Bogotá. En su paso por nuestro país no podía dejar de hablar de nuestros jugadores.

“Falcao es un grandísimo jugador y me impresionó jugar contra él”: Carles Puyol Pocos futbolistas despertaron tanto respeto como el español Carles Puyol. Lo hizo en su momento, en la cancha, y lo sigue haciendo hoy, fuera de ella. El defensor, a sus 38 años, goza de un palmarés difícil de igualar, tanto con el que fue su único club, Barcelona, como con su selección.

Ganador de seis Ligas de España, tres Ligas de Campeones y un Mundial de Fútbol, entre otros, es un referente y voz autorizada para hablar de lo que, como él mismo afirma, es su mayor pasión: el fútbol.

En su paso por Colombia, junto al trofeo de la Champions, Puyol no podía dejar de hablar de los futbolistas de nuestro país. “En Colombia hay muchos jugadores que son referentes, pero si me tuviera que quedar con uno, entonces sería Falcao (García), a quien tuve la suerte de marcarlo. Creo que es un grandísimo jugador y me impresionó mucho cuando jugué contra él”.

Cuestionado sobre el presente de jugadores como Yerry Mina, a quien se le ha relacionado con Barcelona, el español fue claro: “A Mina lo he visto, está sonando mucho en España, pero no sé lo que va a pasar porque siempre se vinculan muchos jugadores con el club. Si lo están siguiendo es porque tiene condiciones”.

Por último, Puyol se refirió brevemente a otros colombianos como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. “James es un jugador que puede aportar mucho en la selección, es un líder y un extraordinario futbolista".

También “me gusta mucho Cuadrado, que es otro jugador que tiene mucho talento y una proyección enorme”.