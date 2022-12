“Me propongo para dirigir la Selección Argentina, si quieren me llaman”: Carlos Bilardo

El técnico campeón del Mundial México 86 con la ‘albiceleste’ aprovechó su programa de radio ‘La Red’, para hacer saber que está dentro de sus planes dirigir nuevamente el combinado de su país.

Es inevitable que los nombres del sucesor de Edgardo Bauza resuenen en todos los medios, sin embargo el ‘doctor’ ha sido el primer candidato que se postula públicamente para ser DT de Argentina.

“Me propongo para ser candidato a ser técnico de la Selección. Si quieren, me llaman sin ningún problema. Si quieren un técnico para la Selección, acá tienen a uno”, expresó Bilardo mientras realizaba su programa de radio.

Junto a la anterior declaración aclaró que "me propongo siempre y cuando no esté Bauza. Si está, me callo la boca porque él creo que tiene las condiciones y puede dar vuelta esta situación del equipo", señaló.

El dirigente que llevó a la Selección al subcampeonato de Italia 90 mostró las ganas que tiene por ir nuevamente a un mundial y que está en condiciones de realizarlo. “Yo estoy. Si quieren estoy dispuesto a realizarme una revisión médica completa, no tengo problemas. Desde el punto de vista deportivo busquen los antecedentes", afirmó Carlos Bilardo.

Además resaltó que la decisión no la tomó al azar “Esto ahora se me dio y lo pensé seriamente anoche cuando escuché que los dirigentes decían que no teníamos técnicos acá y que había que llamar a éste o aquél”, enfatizó Bilardo.