“Me siento con más confianza, intento aprovechar las oportunidades”: Wilmar Barrios

El mediocampista colombiano aseguró este miércoles, que está en condiciones para convencer al técnico Guillermo Barros Schelotto, de que se merece un puesto en el once titular de Boca Juniors.

“Me entrego todos los días al máximo para que el cuerpo técnico se decida por mí. Estoy tratando de pelearla y de aprovechar las oportunidades que me dan. Lo más importante es estar bien para cuando me toque jugar, me siento con más confianza", afirmó Barrios en conferencia de prensa.

Sobre su ubicación como volante central o por la banda derecha, Barrios declaró: “Me siento bien en ambas posiciones, lo hice en la Selección Colombia y en el Tolima.”

El volante nacido en Cartagena destacó el trabajo realizado con su equipo durante la pretemporada: "Me faltaba una preparación como la que hice este año. Lo importante es seguir trabajando".

"Estoy esperando con ansiedad que empiece el campeonato”, sentenció.