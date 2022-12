A pesar de que el próximo 25 de mayo, se cumplirán seis meses de la muerte de Diego Maradona , en los últimos días se han conocido importantes noticias y declaraciones sobre el tema.

En primera instancia, los fiscales que investigan imputaron a siete personas por presunto "homicidio simple con dolo eventual". Además, los citaron para que presenten a declaración indagatoria.

La Fiscalía General de la localidad bonaerense de San Isidro solicitó al juez de garantías del caso, Orlando Díaz, que prohíba a los imputados salir de Argentina para evitar malos entendidos.

Asimismo, los imputados, quienes comenzarán a prestar indagatoria desde el próximo día 31, son todos profesionales de la salud que asistieron a Maradona.

Los señalados son Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni; la médica que coordinaba la internación domiciliaria, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Ángel Díaz; la psiquiatra Agustina Cosachov; y el neurocirujano Leopoldo Luque.

Justamente este último se pronunció. En medio de un programa, donde se sentó en la mesa de Mirtha Legrand, habló de diferentes temas en los que ha estado envuelto.

"Médicamente, no me arrepiento de nada. Maradona estaba cansado de todo su alrededor. Había muchas personas. ¿Vieron los que dicen que no aparecieron nunca? Acá aparecieron. A veces en las personas juegan intereses personales y el interés que era Diego en sí mismo no lo teníamos todos. Yo hoy pago eso", expresó el médico.

De igual manera, habló sobre unos audios que se filtraron, donde defenestra a las hijas de Maradona y también dice "el gordo se va a cagar muriendo". Frente a ello, no dudó en disculparse.

"Son audios muy feos, pero por el momento. Eso fue camino a verlo a él, en el momento que me dicen que hace 30 minutos que estaba en paro y que estaban masajeándolo", firmó.