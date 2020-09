Memphis Depay confirmó el interés del Barcelona y de la Roma por sus servicios

El futbolista neerlandés Memphis Depay, que tiene aún un año de contrato con el Olympique de Lyon, confirmó que existe interés del Barcelona y del AS Roma por ficharlo.

“No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir”, dijo el delantero tras el partido este lunes entre Países Bajos e Italia, cuando un periodista de la cadena NOS le preguntó por las informaciones que lo vinculan con el Barcelona y el AS Roma.

El balón vuelve a rodar en el fútbol colombiano: Junior y América, hora de saltar a la cancha

Según ha publicado la prensa holandesa, Depay está cerca de un acuerdo con el club catalán, un movimiento que contaría con el visto bueno del Olympique de Lyon previo pago de entre 25 y 30 millones de euros.

“Tenemos que ver qué pasa. Vuelvo al club este martes, luego ya veremos cómo continuamos”, indicó el futbolista, que respondió con calma y sin apenas gesticular.