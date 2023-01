"Messi, Messi", así le cantaron a Cristiano Ronaldo en duelo de la Supercopa de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más admirados en el planeta fútbol por todo lo que ha construido en su carrera deportiva, no sólo a nivel de selecciones, sino también en los clubes por los que ha pasado. El oriundo de Funchal, Madeira, despierta amores y odios en el balompié mundial, e incluso, en cada cancha que pisa no dejan de recordarle un nombre en particular: el de Lionel Messi.

Antes de las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita, entre Al-Ittihad y su equipo, el Al-Nassr, los fanáticos rivales no dudaron en dedicarle un par de cánticos a la estrella y capitán de la Selección de Portugal. Los hinchas le recordaron al crack del París Saint-Germain y actual campeón del Mundial con la Selección de Argentina: Lionel Messi.

"Messi, Messi Messi", esas eran las simples pero contundentes palabras de los seguidores de Al-Ittihad hacia 'Cr7'. Todo esto para provocar al lusitano, pues recordemos que tanto 'Leo' como el 'Bicho' han protagonizado durante los últimos años una gran rivalidad en el fútbol, sobre todo cuando ambos estaban en la Liga de España con el Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

Además, de que tuvieron una bonita rivalidad en pro para ser distinguido como el 'mejor del mundo' cada vez que salía la terna para el ganador del 'Balón de Oro'. El argentino suma siete distinciones de este tipo, mientras que el portugués, cinco veces ha salido vencedor.

Aquí una de las postales del momento, mientras los hinchas rivales le contaron a Cristiano Ronaldo:

Este partido por las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita tuvo de todo un poco, ya que mientras los fanáticos rivales le recordaban a Cristiano Ronaldo a Lionel Messi cada vez que tocaba el balón y previo al juego, los seguidores del Al-Nassr le mostraron todo su amor y fanatismo.

Así fue como le crearon un particular 'tifo' que se extendió en una de las tribunas del King Fahd International Stadium; una verdadera obra de arte por parte de los fanáticos del Al-Nassr. El gran protagonista del mismo sin duda que el número '7'; la creatividad de los mismos estuvo a flor de piel, puesto que representaron al exjugador del Real Madrid en varias facetas.

De otro lado, recordemos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron un 'último baile' hace algunos días, cuando en un duelo de fogueo se enfrentaron las estrellas de la liga de Arabia Saudita (Riyadh Season) con el PSG. En dicho partido, que ganaron los franceses por 5-3, el lusitano marcó dos goles, mientras que la 'pulga' anotó un tanto.