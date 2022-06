Miguel Ángel Borja 'enganchó' sobre los rumores que lo acercan a River Plate

Miguel Ángel Borja es seguido de cerca por River Plate o por lo menos eso es lo que dicen desde los medios argentinos. Aunque el presente del delantero del Junior de Barranquilla no sea el mejor, las ofertas para el nacido en Tierralta, Córdoba, no le faltan.

En las últimas semanas los rumores de que el equipo 'banda cruzada' lo quiere en sus filas se hacen latentes y más después de la supuesta reunión entre sus representantes y Marcelo Gallardo, entrenador del club argentino, en la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool, en París.

Pero este jueves en conferencia de prensa en Barranquilla, el artillero cordobés le hizo 'gambeta' a los rumores y dijo estar centrado en Junior.

“De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora sólo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”, manifestó el artillero, quien no quiso profundizar en el tema.

Habrá que esperar en qué termina toda esta situación, lo cierto es que Miguel Ángel Borja está concentrado totalmente en Junior, que el próximo sábado recibirá a Millonarios, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Metropolitano, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga del Fútbol Colombiano.

River busca un delantero de 'quilates' para reemplazar a Julián Álvarez, que fue vendido al Manchester City, equipo de la Premier League.

¿Cuántos goles lleva Miguel Ángel Borja en este 2022 con la camiseta de junior?

El delantero cordobés ha logrado convertir 14 goles en todas las competiciones en las ha jugado con el conjunto barranquillero en esta temporada, entre éstas la Copa Sudamericana, la Liga Betplay del Fútbol Colombia y Copa Colombia.

Miguel Ángel Borja es una de las piezas claves de la plantilla que dirige el entrenador argentino Juan Cruz Real.