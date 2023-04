Millonaria propuesta para José Mourinho desde Arabia interrumpiría su vinculación con la Roma

Luego de consagrarse campeón de la Conference League y convertirse en el único entrenador en consagrarse campeón de las tres competiciones europeas, José Mourinho vive bien y tranquilo en la Roma.

'La Loba' vive una buena actualidad en la Serie A. Actualmente es quinto con 50 puntos y está en casilla de clasificación directa para la Europa League. Sin embargo, quiere algo más y no están lejos los puestos de arriba para aspirar a la máxima competición europea de cara a la próxima temporada: la Champions League.

Misma realidad vive Mourinho que desde su llegada a la Roma, le ha dado un nuevo aire al equipo italiano. No obstante, esta calma podría verse alterada debido a una seductora oferta que lo convertiría en el entrenador mejor pagado del mundo.

De acuerdo con el periódico italiano 'Corriere dello Sport', "se informa que el entrenador portugués ha recibido una oferta para asumir el cargo de seleccionador de Arabia Saudita, con un salario de 120 millones de euros por dos temporadas", lo que representa una cifra impresionante y lo pondría en el Top Uno de sueldos de directores técnicos.

Después de una larga pausa en su carrera, en la que incluso llegó a temer no volver a entrenar debido a la falta de ofertas, 'The Special One' fue contratado por la Roma hasta el 2024. Esta firma representa un acto de confianza que Mourinho espera o esperaba retribuir cumpliendo su contrato hasta el final.

Sin embargo, una oferta para convertirse en el entrenador mejor remunerado de la historia es algo que no se puede ignorar. Es muy difícil que alguna institución o selección en este caso ofrezca tal cantidad de dinero por los servicios de Mourinho.

José Mourinho es el tercer técnico más ganador de la historia del fútbol, solo por detrás de Luiz Felipe Scolari y Josep Guardiola, muestra más que fiel de la capacidad intelectual del portugués de dirigir equipos de fútbol.

Igualmente, ha pasado por los mejores equipos del mundo del fútbol, empezando su carrera como asistente técnico y traductor en el Sporting de Lisboa, pasando por Benfica, logrando una hazaña impresionante como sacar campeón de la Champions League al Porto, logrando los primeros pasos agigantados del Chelsea en la Premier League y en Europa, consiguiendo el 'triplete' de títulos con el Inter de Milán, devolviéndole la gloria local al Real Madrid logrando una Liga de España con 100 puntos. Regresando a la gloria de un título continental al Manchester United y dando ahora una sonrisa de oreja a oreja a los hinchas de la Roma tras hacerse con el título de la Conference League.