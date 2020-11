“Millonarios anímicamente está bien luego de vencer a Nacional, contra Cali van por la remontada”

Este miércoles, Millonarios visita a Deportivo Cali, en el juego de vuelta de la segunda ronda del segundo torneo de clubes en importancia en nuestro continente. Los ‘albiazules’ caen 2-1, pero el mediocampista confía en la remontada.

Y es que ‘Ganizita’ Ortiz recordó con GolCaracol.com, como si hubiera sido ayer, el 3-0 histórico del azul capitalino, frente a Palmeiras; compromiso en el que marcó gol y le hicieron un penalti, para el triunfo global de 4-3.

El antioqueño, quien sueña con volver a jugar con el ‘ballet azul’ analizó con optimismo los recientes partidos del equipo que dirige Alberto Gamero y sobre lo que le queda en disputa en este atípico 2020.

¿Cómo analiza el presente de Millonarios de cara al partido de Sudamericana?

“Yo pienso que ese resultado que tuvo contra Nacional (3-0) anímicamente le ayudó al equipo, eso demuestra que mentalmente están bien, es algo importante. Esperemos que contra Deportivo Cali, que viene haciendo las cosas muy bien, aunque que perdió con Tolima, se logre el resultado. También hay que saber que Cali llega descansado, reservó varias de sus figuras para este partido, pero acá lo que pesa también es que el equipo viene fuerte en lo mental, seguramente tendrán ese ímpetu para remontar”.

¿Por qué cree que Millonarios remontaría el partido con Cali?

“El equipo viene teniendo una mejoría, eso es fundamental. A veces a los técnicos hay que darle tiempo para los procesos; Alberto Gamero es uno de esos casos que necesita ese respaldo, porque es interesante y todo el mundo habla muy bien de cómo trabaja a sus equipos. Esperemos que le alcance para clasificar a las finales de Liga y para la siguiente ronda de Sudamericana, porque sabemos que tiene potencial y buenos jugadores”.

Recuerdos del 3-0 sobre Palmeiras

“De lo mejor que me ha pasado en la vida, en ese partido salí como figura de la cancha. Anoté el primer gol, del partido de vuelta en El Campín, jugándonos esa ilusión y ese estado anímico tan difícil que uno tiene en esos primeros minutos de un partido tan importante. Llegar a la capital y ver el estadio lleno, ver a la hinchada creyendo en nosotros luego del resultado adverso y contra un equipo brasileño, fue lindo. Empezar ganando, haciendo gol, y luego que me hicieran un penalti, fue algo de no olvidar, se vivió mucha emotividad en ese gran partido”.

https://www.youtube.com/watch?v=EPFNnjZ7jFQ

¿Qué se habló en la previa para lograr semejante remontada?

“El profesor Hernán Torres nos dijo que saliéramos con toda, que no había un mañana, que ese partido había que ganarlo como fuera. Lo preparamos. Sabíamos que a los brasileños les cuesta la altura y de entrada fuimos a buscar el resultado. Se logró el gol que nos dio mucha confianza”.

Juan Esteban 'Ganizita' Ortiz en Millonarios. Getty Images. Campepaez

¿Sueña con volver a Millonarios?

“Obvio. Es uno de los deseos, es un equipo al cual le cogí mucho cariño, en el cual me fue muy bien en gran parte de mi estadía en Bogotá y, hay algo muy importante: el hincha de Millonarios me recuerda muy bien y esperemos que se pueda tocar la puerta”.