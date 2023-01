Millonarios jugó frente a Hertha Berlín con un particular uniforme y estallaron las redes

Este miércoles, Millonarios se midió en medio de su pretemporada de preparación contra el Hertha Berlín, de Alemania. Los capitalinos demostraron buenos destellos de fútbol en medio del partido, no obstante, sus aficionados no estuvieron del todos contentos, puesto que el equipo usó un uniforme naranja que no pasó desapercibido y fue muy criticado en las redes sociales.

Como ya se había anunciado hacer semanas, los 'embajadores' se vieron las caras contra el histórico conjunto 'teutón'. El escenario donde rodó el balón fue el Osceola Heritage Park, en la Florida, Estados Unidos.

Una vez los equipos salieron al terreno de juego, de inmediato causó curiosidad la camiseta naranja de Millonarios, equipo que se caracterizar por sus tradicionales azul y blanco. La prenda no fue aprobada por los hinchas, quienes no se mostraron de acuerdo en redes sociales.

Además de la camiseta del mencionado color, el equipo también utilizó las medias del mismo color acompañado de su habitual pantaloneta blanca.

Cabe resaltar que el equipo de la capital colombiana ya había vestido el color naranja en el 2018 a nivel internacional. En esa ocasión fue por Copa Sudamericana contra el club paraguayo General Díaz.

Al estadio acudió una buena cantidad de fanáticos de Millonarios que se hicieron sentir con sus canticos. Por supuesto, gritaron el gol de su capitán e ídolo David Macalister Silva, quien marcó el primer tanto del partido a los seis minutos luego de sacar ventaja de un rebote que le quedó dentro del área.

Antes del partido, la afición 'albiazul' ya había manifestado su inconformidad por la ausencia de su nuevo refuerzo Leonardo Castro para los partidos de preparación en Estados Unidos. Millonarios aclaró que la decisión se dio por asuntos familiares del jugador. Sin embargo, el ex Deportivo Pereira no fue el único que no viajó, ya que Fernando Uribe tampoco está con todo el equipo, puesto que se está poniendo a punto físicamente.

A continuación, los trinos de la afición mostrando su descontento por la camiseta naranja de Millonarios:

La Naranja Mecanica Millonarios, se dispone a jugar el amistoso contra Hertha Berlin pic.twitter.com/b2guwXgSyy — Enrique (@jquijanoc1) January 11, 2023

Lo siento pero que uniforme tan horrible ese naranja de Millonarios 😓🤦🏻‍♂️ y a parte ese color qué o qué — Darwin (@Darwin_Kings) January 11, 2023

El naranja en Millonarios se ve HORRIBLE, menos en el arquero https://t.co/TiC7RoDRXL — Diego Pérez 🥁🎶 (@Diego_Ddrums) January 12, 2023

La verdad es que no me gusta ni poquito ver a @MillosFCoficial jugando con uniforme naranja. ¡Millonarios es azul! Por lo demás el equipo está tomando con seriedad el partido, están concentrados y es claro que quieren prepararse muy bien para lo que se juegan a final de enero... — Rodolfo Ramírez Soto🏴‍☠️ (@SrImpresentable) January 12, 2023