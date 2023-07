Millonarios y los elogios de Roy Hodgson, técnico del Crystal Palace: "Han sido muy famosos”

Este miércoles, Millonarios y Crystal Palace se enfrentarán en un partido preparatorio que se llevará a cabo en Chicago, Estados Unidos. Este encuentro será el segundo que los 'embajadores' disputen en suelo estadounidense, tras el partido contra Atlético Nacional en Florida, el cual tganaron 1-0 gracias a una solitaria anotación de Leonardo Castro.

Antes de este duelo, el director técnico del equipo de la Premier League, el reconocido Roy Hodgson, destacó la relevancia del encuentro y elogió al actual campeón del fútbol colombiano.

“Ellos (Millonarios) son uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, los nombraría a ellos porque han sido muy famosos a lo largo de los años”, señaló el entrenador inglés.

También, Hodgson admitió que revisaron numerosos vídeos para estudiar el enfoque táctico de Alberto Gamero. “Enfrentaremos a un equipo con muy buenos jugadores, de gran calidad, y lo aprovecharemos mucho para dar el siguiente paso pensando en nuestro importante duelo del 12 de agosto, el primero de la temporada”.

Publicidad

Por último, agregó que durante el partido realizará cambios en la alineación, dado que es un amistoso y no un encuentro oficial con puntos en juego. “Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad, como Millonarios”, terminó por concluir el estratega de 75 años.

Millonarios se encuentra actualmente en la ciudad de Chicago, preparándose para su partido de fogueo contra las 'águilas' del Crystal Palace. Este partido forma parte de la Chicago Nations Cup y es una valiosa oportunidad para evaluar el nivel del fútbol colombiano ante un club de renombre internacional.

El equipo 'embajador' contará con los siguientes futbolistas para enfrentar el partido de fogueo internacional contra el equipo inglés:

Publicidad

Porteros: Juan Moreno y Álvaro Montero.

Defensas: Andrés Murillo, Elvis Perlaza, Jorge Arias, Alex Moreno Paz y Samuel Asprilla.

Mediocampistas: Larry Vázquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Macalister Silva, Juan Carlos Pereira y Dewar Victoria.

Delanteros: Beckham David Castro, Edgar Guerra, Jader Valencia, Fernando Uribe y Leonardo Castro.

Publicidad

Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas, los defensores centrales que regularmente son parte de la zaga defensiva, se quedaron en territorio colombiano buscando recuperarse de sus respectivas lesiones y estar disponibles de cara a los próximos partidos, tanto de Copa Colombia, como de Liga, que el equipo azul de la capital tenga que afrontar en los próximos días.