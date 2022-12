Ministra del deporte francés apoya la finalización de la temporada y critica al fútbol

Este jueves la LFP podría confirmar la cancelación definitiva de todos los campeonatos futbolísticos y también criticó la posición de varios clubes que solo han pensado en su economía, por encima de la crisis por el coronavirus.

"Sería razonable" que la Liga de Fútbol Profesional (LFP), reunida este jueves, decrete la suspensión definitiva de la temporada 2019-2020, declaró la ministra de Deportes francesa Roxana Maracineanu, que lamentó la falta de "empatía" del fútbol profesional en la crisis del nuevo coronavirus.

"La señal que mandó el primer ministro fue clara, simple. Esperamos que las instancias deportivas tomen sus responsabilidades como lo hacemos nosotros", insistió Maracineanu en la emisora RTL.

Edouard Philippe indicó el pasado martes ante los diputados que "la temporada 2019-2020 de los deportes profesionales no podrá reanudarse", aunque el ministerio de Deportes dejó abierta poco después la posibilidad de organizar partidos sin público en los estadios en el mes de agosto.

Una brecha que aprovechó el presidente del Lyon Jean-Michel Aulas para proponer buscar un final "alternativo" a la temporada.

"Hay que tomar una decisión" este jueves, insistió Maracineanu, antes de la reunión de la LFP. "Retomarla (la temporada) en el mes de agosto iría en contra de lo que el primer ministro y el gobierno han propuesto, incluso el presidente de la federación, quien, recuerdo, es el patrón del fútbol francés".

Tras el anuncio gubernamental, Noël Le Graët dio por "acabada" la temporada, una decisión que debe refrendar la LFP. "Quien tiene la mano es el señor Le Graët. Se ha pronunciado a favor de acabar la temporada. Sería razonable que la Liga vaya también en este sentido", añadió la ministra.

Maracineanu también criticó a los diferentes actores del fútbol profesional, que en las últimas semanas han realizado declaraciones polémicas e interesadas.

"Es necesario que cada escalón, cada uno sea solidario. No es el caso que hemos conocido desde el inicio en el deporte profesional. Hemos visto a difusores televisivos que han dicho 'No, no daremos el dinero debido por partidos ya jugados'; hemos visto dirigentes de clubes que miran cada uno sus propios intereses y hemos visto jugadores que no parecían demasiado preocupados por su empresa o por todos aquellos que trabajan para que el deporte viva y surviva", declaró la responsable.

"Hace falta empatía, que miremos a nuestro lado. En el fútbol profesional no se ha hecho así", concluyó.

