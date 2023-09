Mohamed Salah sigue siendo noticia en territorio asiático: desde Arabia siguen insistiendo por él

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, es la gran duda de las últimas horas del mercado de fichajes de Arabia Saudí, con el Al Ittihad preparando una ofensiva final para hacerse con los servicios del egipcio. Recordemos que el mercado de transferencias del fútbol árabe, cierra este domingo 9 de septiembre y desde Arabia siguen soñando en juntar al delantero figura del conjunto 'red' con el reciente ganador del Balón de Oro, el francés, Karim Benzema.

El Al Ittihad ya intentó contratar a Salah en el último día del mercado inglés, con una oferta que alcanzaba los 150 millones de libras (180 millones de euros) entre fijos y variables. Esta tentativa fue rápidamente rechazada por el Liverpool, que considera al delantero esencial, más aún después de la renovación acometida el año pasado por 500.000 libras semanales.

A esto se une el poco espacio para la maniobra y la imposibilidad de encontrar un reemplazo de garantías.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, insistió en que no hay ninguna oferta en la mesa procedente de Arabia Saudí por Mohamed Salah, pero advirtió que eso "no significa mucho". El alemán ha transmitido en los últimos días su preocupación por la facilidad financiera de los clubes saudíes para llevarse a los jugadores, así como la ventaja que les da que su mercado cierre más tarde.

Por ello, la opción de que el Al Ittihad convenza al Liverpool para la venta del jugador parece mucho más remota este jueves, con el Liverpool atado ya de pies y manos a la hora e intentar encontrar un reemplazo (el mercado inglés está cerrado).

Sin embargo, según los medios británicos, el club saudí, que ya cuenta en sus filas con Karim Benzema, N'Golo Kanté y Fabinho (ex compañero del egipcio en el Liverpool), podría acercarse con su próxima oferta a los 200 millones de libras, lo que convertiría a Salah en uno de los futbolistas más caros de la historia del fútbol.

La posición de Jürgen Klopp en estas negociaciones no ha cambiado desde el principio y el alemán siempre ha incidido que Salah no está en venta y que no tiene ninguna duda del compromiso del egipcio con el club. "Es nuestro jugador y queremos que se quede aquí", dijo Klopp este domingo después de que el Liverpool venciera por 3-0 al Aston Villa.