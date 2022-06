Mohamed Salah y su obsesión por estar al máximo nivel: "Mi casa parece un hospital"

Los futbolistas de élite saben el exigente estilo de vida que deben tener para estar al máximo nivel. Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool, concedió una entrevista a 'France Football', en la que reveló detalles sobre su diario vivir y sus estrictas dietas.

El delantero de 29 años, dio a conocer su obsesión por obtener siempre un nivel óptimo para destacarse en las canchas, que lo han llevado a instalar máquinas en su casa, llegándola a comparar con un hospital.

“Es cierto que me gusta decir que mi casa parece un hospital... Además, eso no le hace gracia a mi mujer. Dos habitaciones de nuestra casa están dedicadas a varias máquinas de fitness y musculación. En casa también puedo hacer crioterapia, hay una cámara hiperbárica”, declaró Salah.

Además comentó que siempre busca nuevas máquinas para mejorar su condición: “Experimento con las máquinas, busco lo que me puede aportar cada una. Los uso al menos tres o cuatro veces por semana. Escucho a mi cuerpo”.

Mohamed Salah no olvidó la decepción vivida en la final de la Champions League, que Liverpool perdió con el Real Madrid, en un partido en el que Thibaut Courtois fue protagonista, lo cual elogió el egipcio: "Merecimos ganar, tuvimos más ocasiones. Yo tuve dos o tres bastante claras pero Courtois hizo paradas increíbles. Es su trabajo, para eso lo fichó el Madrid. Fue su noche”

Además, el delantero 'red' reconoció su ilusión de ser el siguiente africano galardonado con el Balón de Oro, premio que George Weah consiguió en 1995: ”Para el de este año, la derrota contra el Madrid es una desventaja, aunque hice un bien partido en la final. Eso no quita todo lo que he conseguido en los últimos meses, hay que esperar la votación del jurado. Si no soy el Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo”, concluyó.