Mónaco cayó goleado por Lyon 0-3, en su debut en la Liga de Francia: no jugó Falcao

El cuadro del Principado no empezó de la mejor manera La temporada 2019/2020 en la Ligue One. En casa perdieron y fuera de eso el líder Cesc Fábregas fue expulsado del compromiso. ‘El Tigre’ no fue convocado para el juego.

Este viernes, inició oficialmente la Liga de Francia, con el juego en el que Lyon se impuso 0-3 frente al Mónaco, en el estadio Louis ll. Lo tantos del equipo vistante fueron obra de Moussa Dembele, Memphis Dephay y Lucas Tousart.

La Liga francesa echó a andar este viernes con la derrota del Mónaco, que perdió 0-3 ante el Olympique Lyon en una noche aciaga para Cesc Fabregas, expulsado a la media hora después de recibir una tarjeta amarilla por pisar el tobillo izquierdo de Léo Dubois y ver la roja tras empujar a un defensa mientras intentaba controlar un balón en el área contraria.

La segunda decisión del colegiado, muy discutida, necesitó de la revisión del VAR en un momento en el que el Mónaco tenía el partido cuesta arriba por un tanto a los cinco minutos de Moussa Dembéle, que cabeceó un córner ejecutado por Bertrand Traoré.

Con un gol en contra y con un jugador menos, el Mónaco se hundió y nunca pudo controlar el partido. Sobre todo, perdió cualquier opción de puntuar en su estreno con la diana de Memphis Depay a pocos minutos del descanso, cuando marcó el segundo con un disparo seco desde fuera del área.

El paso por los vestuarios no trajo ningún cambio y el Olympique Lyon vivió 45 minutos plácidos que culminaron con el tercero de Lucas Tousart, que también desde fuera del área sumó otra diana para su equipo.

El Mónaco comenzó la Liga francesa como acabó la temporada pasada, con una derrota y en las últimas posiciones de la tabla. El Lyon, por contra, se estrenó con una victoria contundente con la que volverá a colocarse entre los mejores. El año pasado terminó en la tercera posición y ahora, por lo menos este viernes, será líder durante unas horas.

