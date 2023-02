Nantes vs Juventus: hora y dónde ver el partido de los play offs de la Europa League:

Si en la Champions League tiene emociones, la Europa League no se queda atrás. En la jornada de este jueves, se vivirán duelos apasionantes que pueden ser muy reñidos y no decantan a un equipo como claro favorito. Tal es el caso del partido entre Nantes y Juventus , juego que en la previa al encuentro de ida planteaba a los 'bianconeris' como favoritos, sin embargo, en Turín, los 'canarios' estuvieron a la altura y se llevaron un empate a un gol. Este jueves se medirán de nuevo, pero en territorio francés, solo que ahora no hay un mañana para ninguna de las escuadras.

La 'vecchia signora' no ha tenido la mejor de las temporadas hasta el momento. En la liga italiana sufrió un considerable descuento de puntos luego de la investigación de la fiscalía de dicho país por el no reporte de acuerdos de pagos posteriores a jugadores del club. En medio de este panorama, los juventinos se ubican en la séptima plaza el calcio italiano con 32 puntos. Los dirigidos por Massimiliano Allegri llegan con confianza, luego de derrotar el pasado domingo a Spezia por marcador de 2 a 0.

Del otro lado, la situación tampoco es muy alentadora, ya que Nantes esá luchando por no entrar en la peligrosa zona del descenso. Los 'canarios' ocupan la casilla 13 con 28 unidades producto de seis victorias, diez empates y ocho derrotas. A 9 unidades del descenso, esperan mantenerse al margen y estar presentes en la Ligue 2023-24. Los 'galos' vienen de perder 3-1 en el rentado local con el Lens, pero con su gente esperan hacerle frente a los 'bianconeris'.

El partido de ida entre Nantes y Juventus

En el Juventus Stadium, la 'vecchia signora' no pudo sacar provecho de su localía y empató con el club amarillo. Dusan Vlahovic abrió la cuenta a los 13 minutos. Ángel Di María le puso un buen balón en profundidad a Federico Chiesa, que le dejo servido el balón al serbio, que no perdonó y puso el 1-0. La visita no se rindió y al 60 puso la igualdad en un contrataque letal que Ludovic Blas definió un potente remate inatajable.

Publicidad

Nantes vs Juventus: hora y dónde ver el partido de los play offs de la Europa League:

Día: jueves 23 de febrero.

Hora: 12:45 p.m. (Hora de Colombia).

Publicidad

Estadio: Stade de la Beaujoire

Transmisión: ESPN / Star+.