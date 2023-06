Nemanja Matic: "Espero que algún día la gente diga que fui el Mourinho de los futbolistas"

El serbio Nemanja Matic, centrocampista del Roma, reconoció este martes que "algún día" le gustaría que le llamaran "el José Mourinho de los jugadores".

Matic, que llegó el pasado mercado de verano al Roma que entrena el luso José Mourinho, con el que ya coincidió en el Manchester United, ha tenido un protagonismo capital en el buen hacer europeo del combinado 'giallorosso' en esta temporada.

Y es que el técnico setubalense nunca ocultó su admiración por el centrocampista serbio, al que el mismo bautizó como el "Mourinho de los jugadores".

"Creo que es algo muy positivo. Todo el mundo conoce a Mourinho como entrenador, espero que algún día la gente diga que fui el Mourinho de los futbolistas. Así que le agradezco sus palabras", declaró en una entrevista con 'StarcasinoSport'.

"Hemos trabajado juntos en tres ocasiones. Estoy orgulloso de ello. A veces los demás se ríen y se burlan de mí, pero es bueno saber que este tipo de entrenador te respeta. Es muy importante", añadió.

José Mourinho, entrenador de la Roma. DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Sobre la afición de la 'Loba', que este año ha llenado el estadio Olímpico de Roma en la mayoría de partidos, dijo que es la mejor de Italia.

"No lo digo porque juegue aquí, sino porque he visto que para tener un estadio lleno los otros equipos tienen que jugar mucho mejor y más partidos. Aquí, sin embargo, la alegría de la afición es fantástica. Desde que estoy aquí hemos tenido siempre 60.000 espectadores en el Olímpico. Es impresionante y no creo que sea igual para otros clubes", ponderó.

Además, como exjugador de la Premier League, comentó las diferencias entre la liga inglesa y la Serie A.

"Los italianos son más apasionados que los ingleses y el derbi significa mucho para ellos. En la Premier piensan en el derbi pero también se piensa que después de tres días hay otro partido, quizás contra un gran equipo. La gente se olvida rápido del partido. Aquí, sin embargo, el derbi es muy importante", apuntó.

"En Inglaterra, eso sí, no hay mucha diferencia entre los mejores clubes y los equipos 'pequeños'. En la Serie A hay mucha diferencia entre los primeros cinco o seis y el resto. Espero que el campeonato italiano pueda crecer y mejorar", sentenció.