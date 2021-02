Neymar anda amañado en Francia y le dio el sí a un nuevo contrato con el PSG

"Neymar estará, como mínimo, cuatro años más en el PSG. Así lo han confirmado tanto TNT Sports Brasil como RMC, que dan el acuerdo por cerrado. El anuncio oficial de la prolongación del contrato del astro brasileño debería hacerse a lo largo de esta semana", informó este martes el diario español 'Sport'.

El mismo medio agregó que "el futbolista brasileño terminaba contrato con el PSG en junio de 2022. Ahora, con la renovación, el jugador será parisino, a priori, hasta junio de 2026".

En ese sentido, la llegada del técnico Mauricio Pochettino al equipo francés ha sido uno de los temas que analizó el astro sudamericano y por eso decidió estampar su firma en un nuevo contrato.

Cabe indicar que el propio 'Ney' había afirmado hace pocos días que "me siento feliz. Ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa, pero hoy me siento bien. Me he adaptado y estoy más tranquilo. Quiero quedarme en el PSG".

Ahora, se espera que se haga el anuncio oficial por parte del club. En el entorno de Neymar aún ha trascendido ningún detalle relacionado con el tema.

