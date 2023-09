Neymar, como una 'mansa paloma': así explicó los rumores de supuestas peleas con el DT de Al-Hilal

En las últimas horas en la prensa deportiva corrió el rumor de que Neymar, fichaje estrella del Al-Hilal, no se llevaba del todo bien con su entrenador en el club de Arabia Saudita, el portugués Jorge Jesús.

Y es que los medios internacionales apuntaban a que el exjugador 'azulgrana' había pedido la dimisión del técnico lusitano y todo porque, supuestamente, habría tenido una fuerte discusión con éste después del partido frente al Navbahor Namangan uzbeko en la Champions League asiática. Pero el propio 'Ney' se encargó de 'apagar el incendio', de aplacar los ánimos y como una 'mansa paloma' explicó los rumores de las supuestos malos entendidos con Jorge Jesús.

"Mentiras… Tienen que dejar de creer estas cosas, páginas como esta... con millones de seguidores, no puedes seguir publicando noticias falsas. Con todo el respeto del mundo, les pido que paren esto. Es una falta de respeto", escribió Neymar en sus redes sociales oficiales.

Con dicho mensaje, la estrella de la Selección de Brasil le puso fin a los rumores de la prensa que afirmaban que la relación entre el DT portugués y Neymar no era del todo buena. Además, el mismo Jorge Jesús había dicho en alguna oportunidad que tenía "fuerte relación" con el deportista, incluso "antes de llegar al Al-Hilal".

Publicidad

Neymar aterrizó esta temporada en el fútbol árabe y fue presentado como la gran estrella del Al-Hilal, no obstante, las cosas, hasta ahora, no se han dado de la mejor manera para la exfutbolista del París Saint-Germain y del Barcelona, puesto que sólo ha tenido dos juegos como titularidad y aún no se estrena como goleador.

De otro lado, se espera que el brasileño, de 31 años, retorne a la nómina inicialista del Al-Hilal este viernes 29 de septiembre frente el Al-Shabab, válido por la octava jornada del campeonato de Arabia Saudita, el cual dará inicio a la 1 de la tarde, en horario de Colombia.

El equipo donde milita la estrella brasileña se ubica en el segundo lugar del certamen con 17 puntos, uno que el Al-Ittihad, club en el que juega el delantero francés Karim Benzema. El Al-Taawon completa el podio, mientras que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, es quinto con 15 enteros, luego de siete jornadas disputadas.

Publicidad

Aquí la respuesta de Neymar para desmentir que hay pedido la 'cabeza' de Jorge Jesús en el Al-Hilal: