Neymar continúa con su drama, en medio de la recuperación de su grave lesión

Neymar es una de las estrellas del fútbol mundial, pero en la actualidad el astro brasileño no la pasa nada bien y todo se debe a los inconvenientes físicos que ha sufrido. El '10' de la 'canarinha' continúa con su drama de la recuperación de su lesión de ligamento anterior cruzado y menisco de su rodilla izquierda.

El exfutbolista del Barcelona no para en su lucha de recuperarse lo antes posible, eso sí el proceso ha sido bastante doloroso y traumático. Tras pasar por el quirófano, 'Ney' ha estado más que dedicado y centrado en su objetivo y así lo ha dado a conocer por medio de sus redes sociales.

En un reciente video en su cuenta personal de 'X' antes 'Twitter', Neymar colgó un video en el que se observa en compañía de un médico realizando ejercicios de fisioterapia en el área afectada, su rostro no puede ocultar los instantes de dolor cada vez que se ejecutan los movimientos.

"Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay recuperación. Sigo en la lucha", esas fueron las palabras con las que Neymar acompañó el corto videoclip en sus plataformas sociales.

Aquí la publicación por parte de Neymar:

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sigo na luta 🙏

Hace algunas semanas el también jugador del Al Hilal había compartido un video también de su recuperación y en aquella oportunidad Neymar no pudo evitar las lágrimas. Sus seguidores en redes sociales no han parado de mostrarle apoyo en este duro momento de su carrera deportiva.

Recordemos que Neymar se lesionó el pasado mes de octubre en el duelo por Eliminatorias Sudamericanas que enfrentaron a Uruguay y Brasil en el mítico estadio Centenario, de Montevideo. Fue en el minuto 43 del compromiso que el '10' se desplomó en el césped de juego y de inmediato se tocó su rodilla.

Neymar sale lesionado en el partido contra Uruguay. Foto: AFP

La lesión se dio luego de ir a disputar un balón con Nicolás de la Cruz y posteriormente 'Ney' pidió asistencia médica. El exSantos tuvo que salir en camilla y visiblemente afectado; después se confirmó el diagnóstico final.