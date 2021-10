Neymar contó que el rodillazo que le dio Camilo Zúñiga lo pudo haber dejado "sin caminar"

Este domingo, Neymar, estrella de la Selección de Brasil y de PSG, concedió una extensa entrevista a 'Dazn' e hizo algunas confesiones de su carrera deportiva e incluso habló de su futuro dentro de los terrenos de juego.

En dicha nota, el habilidoso delantero tuvo tiempo para recordar un polémico episodio en el Mundial de 2014, cuando sufrió una fuerte entrada de Camilo Zúñiga, en el partidos de los cuartos de final, que terminó 2-1 a favor de los brasileños sobre Colombia.

"Fue uno de los peores momentos de mi carrera, no podía mover las piernas", indica. "Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, una semifinal, la final... Cuando me hice daño en la espalda Marcelo intentó ayudarme a levantarme pero no podía. Intentaba mover las piernas pero no podía. En la enfermería los médicos intentaron moverme la pierna, sentí una sobrecarga y no podía sentir los pies. Ahí me puse a llorar desconsoladamente", dijo 'Ney' inicialmente.

Pero además de eso, el número '10' de la auriverde contó que "en el hospital el médico me dijo que estaba fuera del Mundial pero que si el golpe hubiese sido dos centímetros más abajo no iba a volver a caminar".

De igual forma, Neymar se refirió a lo que viene para él en el próximo tiempo y aseguró que "creo que será mi última Copa del Mundo en Catar. La encaro así porque no sé si tengo la fuerza mental para seguir lidiando con el fútbol".