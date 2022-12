Neymar enfrenta a Thomas Tuchel con las directivas del PSG, de Francia

El astro brasileño fue liberado para que se incorpore a la Selección de Brasil, que se prepara para la Copa América 2019.

El viaje de Neymar a tierras brasileñas para unirse a la selección de su país tiene enfrentados a Thomas Tuchel, DT del PSG, Antaro Henrique, director deportivo del club, y Maxwell, coordinador deportivo, según el diario ‘L’Equipe’.

El jugador se habría ido con el permiso del club, pero no de Tuchel y eso le molestó al técnico del conjunto parisino.

Según el medio francés, las directivas sostuvieron una reunión con el alemán en la que cada uno tuvo oportunidad de dar a conocer su punto de vista.

“¿Neymar ha sido liberado? No, no por mí. No es una decisión deportiva, no me corresponde a mí tomar la decisión de liberarlo o no”, comentó Tuche en rueda de prensa.

Días antes también dijo que “si se van Neymar y Mbappé, ya nos recompondremos”.

Neymar, en tanto, sigue tirando indirectas sobre su futuro, que ha sido relacionado con el Real Madrid. “Soy un hombre al que le gustan los nuevos retos”, dijo.

