Neymar está en ‘carpeta’ del Manchester United, pero no es una operación fácil de lograr

Neymar es uno de los jugadores mejor pagados del mundo del fútbol, por lo que pocos equipos pueden pagar su salario, como en la actualidad el poderoso PSG.

A pesar de eso, el equipo parisino, que apostó por él hace ya varios años, y se lo arrebató al Barcelona, no estaría satisfecho con su rendimiento y sus constantes lesiones, por lo que su salida, una vez más, está puesta sobre la mesa y habrá que esperar si alguien se interesa en él.

Aunque no es fácil, desde ya surgió el nombre de un club que estaría contemplando el fichaje del astro brasileño: el Manchester United, de Inglaterra.

“El futuro de Neymar Jr. en el PSG es oscuro. El club parisino parece haberse hartado del brasileño y tiene intención de intentar venderle este mismo verano. De hecho, su nombre no aparece en la planificación de la próxima temporada, aunque será difícil de que alguien pueda asumir su ficha y un coste de traspaso”, afirmaron de entrada en ‘Mundo Deportivo’.

Publicidad

Seguido a eso, agregaron que “es difícil, pero no imposible. En las últimas horas en Inglaterra circula la información de que un grande de la Premier se habría fijado en Neymar como potencial refuerzo. Este no sería otro que el Manchester United, aunque para que la operación prospere deberían darse varios factores, tal y como informa The Sun”.

Pero la operación no es fácil, y todo depende es del futuro del Manchester United, ya que hace un buen tiempo pusieron en venta el club.

“El principal sería que el club de Old Trafford recale en manos de Jassim Bin Hamad Al Thani, presidente del Qatar Islamic Bank (QIB), quien presentó una oferta de compra una vez los Glazer, actuales propietarios, pusieron el United a la venta. De culminar la venta a Jassim Bin Hamad Al Thani, PSG y United pasarían a tener el mismo dueño, Qatar, un hecho que favorecería que Neymar pudiera cambiar de equipo”, finalizaron.

Publicidad

Ahora, habrá que esperar si se realiza el cambio de propietarios del cuadro de los ‘diablos rojos’ de la Premier League, para saber si ‘Ney’ podrá arribar a las huestes del cuadro dirigido actualmente por Erik Ten Hag.

Cabe recordar que el astro brasileño solo ha vestido tres camisetas en su carrera como futbolista profesional: comenzó en el Santos, de su país, para luego dar el salto directamente a Europa y convertirse en estrella en el Barcelona, de España. Tras su salida del elenco catalán, fichó por el PSG, donde actualmente milita.