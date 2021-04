"Neymar está feliz en el PSG, esta temporada ganará la Champions y el Balón de Oro"

Neymar , es sin duda, uno de los jugadores más destacados del mundo. Desde sus inicios en el Santos, el brasileño siempre se resaltó por su habilidad y regates.

Wagner Ribeiro, exagente de 'Ney' habló en exclusiva con L'Equipe y recordó los inicios del jugador. Además, reveló algunas ofertas que tuvo pero rechazó, a pesar de las altas sumas de dinero que se movían.

Ribeiro recordó la primera vez que vio a Neymar, en la niñez: "Tenía 12 años. Cuando le vi a jugar le dije a su padre que le iban a romper la pierna. Regateaba a todos y le entraban fuerte los defensas".

"Tenía 13 años y causó sensación. Se vino veinte días con su padre y conmigo. El Madrid le quería y estaba dispuesto a pagar mucho. Su padre pensó que era mejor quedarse en Brasil. En Madrid, en el campo lo pasaba muy bien y era feliz, pero fuera lloraba. Me cogía el teléfono para llamar a su madre. No quería estar lejos de su madre y su hermana", habló sobre la vez que el brasileño visitó la cantera 'merengue'.

Se refirió también a su salida del Barcelona y llegada a Paris: "No podía negarse. El PSG pagó 222 millones y le ofrecía 36 netos al año de salario. Es imposible rechazar una oferta así".

Y recordó que estuvo muy cerca de marcharse a España: "Estuvo cerca de ir al Real Madrid. Estaban dispuestos a pagar 300 millones de euros por él. Florentino me lo dijo. Pero Nasser se negó. "¡Ni por mil millones, no se va a ir!", me dijo".

Para terminar, recordó la situación actual del brasileño: "Es feliz allí. Ningún club del mundo le puede ofrecer lo que le ofrece el PSG. Solo ellos se pueden permitir a Neymar. El Madrid tiene problemas financieros. ¿El Barça? Aún peor. En Italia tampoco y el United y el City, no lo creo. En París se gana bien la vida y juega en muy buen equipo. Esta temporada ganarán la Champions y Neymar será Balón de Oro".