Neymar Jr. se mostró confiado y se atrevió a pronosticar el nuevo título que conseguirá

Neymar parece haber recuperado su nivel que lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol. En las últimas temporadas parecía que el exBarcelona se alejaba de ese rendimiento que lo llevó a estar en lo más alto del balompié mundial, pero afortunadamente para sus seguidores y los amantes del deporte, el brasileño ha retomado ese nivel y ha rendido de gran manera en el arranque de temporada, que lo ha llevado a ser uno de los puntos más altos del PSG , si no, él más.

El '10' del conjunto parisino y de la Selección de Brasil, ha demostrado nuevamente sus condiciones en el rectángulo verde, y es que, en 13 partidos disputados de esta nueva campaña ya ha aportado en 24 goles, casi que dos por partido, con 11 goles y 13 asistencias.

Con la mira puesta en el Mundial de Qatar y gozando de su gran nivel, Neymar Jr. concedió una entrevista parael sitio oficial del PSG, en el cual habló sobre su presente, forma de ser. objetivos y una premonición de títulos.

De acuerdo con su presente, el astro brasileño aclaró que no es una nueva versión de él. "No creo que haya un nuevo Neymar. Creo que las cosas están en su sitio. Un muy buen comienzo de temporada, que ya había tenido cuando llegué aquí. Estoy muy contento de haber empezado bien la temporada, con goles, asistencias, ayudando a mis compañeros lo mejor posible, y esperamos hacer una gran temporada y seguir así hasta el final. Hoy me siento un jugador mucho más completo que antes", expresó el atacante de 30 años.

Más declaraciones de Neymar:

Su actitud en el PSG*

"Tanto dentro como fuera de la cancha, soy un tipo que hará todo lo posible por ayudar a mis compañeros, para ganar. Soy un tipo muy competitivo".

Premonición de títulos*

"Estoy seguro que la Champions League pronto estará en París. La Liga de Campeones es una competición muy difícil, sabemos que hay grandes jugadores, grandes equipos y hay momentos en los partidos en los que hay que sufrir. Por lo tanto, para ser campeón tienes que aprender a sufrir. Así que es bueno que esté sucediendo ahora, porque nos estamos preparando para las fases finales".

Sus objetivos en esta nueva temporada*

"El objetivo este año es ganarlo todo con los dos equipos, ganar todo con París Saint-Germain y con Brasil. Tenemos un Mundial a la vuelta de la esquina y sabemos lo difícil que es la Copa del Mundo. Pero tengo el enorme sueño de ganarlo".

🆕🗣️🎙️ ENTREVISTA



No te pierdas el mano a mano exclusivo de @neymarjr con #PSGtv. ❤️💙 pic.twitter.com/TpINKVGOIa — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 6, 2022