Neymar juega al misterio en redes: un mensaje en Twitter que pondría en duda su continuidad en PSG

Neymar Jr . sigue dando de qué hablar con la elección de su futuro. El último martes, parecía que su renovación estaba al caer, pero en la noche ha dejado unos mensajes abiertos a interpretación y que podrían estar relacionados con su continuidad en el PSG .

"No veo verdades", inició 'Ney' y unos minutos más tarde agregó: "Nada ve esa pared, podría ser una pared falsa, ¿verdad?". Estos trinos han puesto en revuelo a toda la prensa europea y alegrado a los aficionados del Barcelona , quienes se ilusionan con el regreso del brasileño al equipo catalán.

Justamente, el los últimos días el diario 'Sport' de Cataluña afirmó que "el futbolista brasileño terminará contrato con el PSG en junio de 2022. Ahora, con la renovación, el jugador será parisino, a priori, hasta junio de 2026".

Igualmente, el exfutbolista de Santos en los últimos días, había dejado claros sus deseos de continuar en el fútbol francés: "me siento feliz. Ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa, pero hoy me siento bien. Me he adaptado y estoy más tranquilo. Quiero quedarme en el PSG".

Não vejo verdades 🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021

