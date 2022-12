Neymar ha tenido la fortuna de compartir con varios jugadores destacados a lo largo de su carrera. La lista la encabeza, sin duda, Lionel Messi , con quien estuvo en el Barcelona . Actualmente, es el socio de Kylian Mbappé en el PSG , uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

"Decían que Adriano estaba drogado, que desapareció en las 'favelas' de Brasil"

Publicidad

Sin embargo, una de las deudas que tiene el brasileño, es jugar con Cristiano Ronaldo , actual jugador de la Juventus , en Italia. Y es que, 'Ney' manifestó su ambición de ser compañero del 'luso'.

“Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, aseguró el actual jugador del PSG, para la revista 'GQ', de Inglaterra.

“Aparte de la mala suerte, Jonatan Álvez no es un jugador para Nacional porque no es goleador”

Estos deseos de Neymar se suman a los rumores de una posible salida de 'CR' de la 'vecchia signora', luego de conseguir malos resultados en la actual temporada, tanto en la Champions League , como en la Serie A.

Publicidad

Otro de los anhelos que tiene el delantero que llegó a los 30 años, es ganar un nuevo título con la Selección de Brasil . Cabe resaltar que la 'verdeamarela' se consagró con los Juegos Olímpicos 2016 y la Copa América 2019, de la mano del astro.

Jaime Pumarejo: "Hay marchas programadas en Barranquilla, pero Junior vs. River tiene que jugarse"

Publicidad

Igualmente, confesó que quiere seguir intentando ganar una nueva Champions con el conjunto parisino, con quienes ha estado cerca de alzarla.

“Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. También quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal”, concluyó Neymar.