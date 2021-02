Neymar respondió: "¿A quién no le gusta la fiesta? Sé cuándo puedo ir y no soy inmaduro"

En charla con las comunicaciones del PSG, Neymar habló de diferentes temas, entre ellos y el más llamativo, su celebración del cumpleaños número 29, de la cual dijo: ¿a quién no le gusta la fiesta?

Y es que el paulista se considera una persona profesional que sabe cuando sí, o cuando no entretenerse.

“Este es un tema muy peculiar, porque, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todo el mundo le gusta divertirse, salir con sus amigos, con su familia. Sé cuándo puedo ir, cuando lo puedo hacer, cuando no. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro. Que no sé lo que hago. Si te quedas al 100% centrado en jugar sólo al fútbol, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, acabo explotando y por eso nunca lo dejaré de hacer”, señaló el brasileño.

Uno de los momentos más complicados desde lo emocional para ‘Ney’, fue caer en la final de la Champions League, contra Bayern Múnich y así lo indicó: “estuve mal. Perder una final de un campeonato, más una de Champions, es bastante feo. No me gustó. Sufrí bastante, lloré (…) Fue un partido muy difícil que perdimos, estábamos muy tristes, pero son cosas que pasan, es el fútbol y es parte de él”.

Otra de las fortalezas del exBarcelona son sus relaciones interpersonales. Con Kylian Mbappé han forjado una buena amistad y así lo reconoce, “prácticamente tenemos una relación de hermanos. Yo soy el mayor y él el menor. Jugamos mucho, soy un tipo que le carga mucho en el campo, sobre todo le pido que corra, que haga esto... Soy muy intenso, pero quiero lo mejor de él siempre. Es un chico de oro, le llamo el chico de oro, porque tiene un corazón enorme”.

Prosiguió con sus elogios para el joven francés “de su calidad como futbolista no hace falta ni hablar porque todo el mundo lo sabe, pero fuera del campo es increíble. Un tipo alegre y bromista, se parece mucho a mí. Tenemos que estar contentos de hacer eso al 100%. Cuando está feliz lo transmite en el campo para ayudar al equipo. Quiero que sea muy feliz. Espero que este año podamos hacer una gran temporada juntos, que podamos conseguir varios títulos”.