Neymar tendrá que esperar para su debut con el Al-Hilal: llegó lesionado

El técnico portugués del Al Hilal saudí, Jorge Jesus, anunció que el debut del jugador brasileño Neymar, que llegó esta semana a Riad procedente del Paris Saint Germain (PSG), se retrasará un tiempo debido a que sufre una lesión muscular y se mostró sorprendido de que fuera convocado por su selección.

"Neymar sufre una lesión muscular, y no entiendo por qué está convocado con su selección (nacional). Esto puede traer problemas al Al Hilal, porque estará en un período de rehabilitación, no puede jugar y no sé exactamente cuándo lo hará", dijo Jesus en una rueda de prensa esta madrugada al término del partido de la liga contra Al Fayha, que acabó en un empate 1-1.

El técnico se mostró así sorprendido de que el jugador fuera incluido en la lista de Brasil para los primeros partidos de las eliminatorias del Mundial de 2026.

Según la prensa saudí, el jugador podría volver al césped el próximo septiembre, lo que puede dejar a Al Hilal sin su estrella en partidos importantes, en particular para su choque con el campeón de la liga, Al Ittihad de Benzema, a principios del próximo mes.

En la última parte de la liga francesa de este año Neymar estuvo apartado del juego por una lesión en el tobillo.

Neymar fue presentado ayer en una deslumbrante ceremonia en el Estadio Internacional King Fahd de Riad, junto al portero marroquí Yassine Bono.

Al Hilal no reveló los detalles del traspaso ni del contrato del brasileño, pero según informó el diario L'Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), el trato incluye alrededor de 90 millones de euros para el PSG y un contrato de dos temporadas para Neymar, que cobraría unos 100 millones de euros al año, con una opción a un tercer año.