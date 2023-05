Neymar tendría los días contados en el PSG: ya habría decidido irse en el próximo mercado de pases

Al parecer, las posibilidades de que Neymar abandone el París Saint-Germain se han incrementado. Tras los rumores de partida de Lionel Messi en junio, el jugador brasileño no tendría problemas en buscar nuevos horizontes y el club parisino estaría dispuesto a considerar ofertas por él para el próximo mercado de fichajes de verano.

A pesar de encontrarse en proceso de recuperación por una lesión de sus ligamentos en uno de sus tobillos, Neymar ha sido objeto de críticas por parte de los fanáticos del París Saint-Germain. De acuerdo con informes de 'RMC Sport', un grupo de ultras del club se presentó en su domicilio para insultarlo y pedirle que abandone la institución, lo que habría generado en el jugador la intención de buscar una nueva oportunidad en otro equipo y alejarse del PSG tras seis años portando la camiseta de los parisinos.

De acuerdo con el medio francés previamente citado, hay tres factores cruciales para que Neymar pueda dejar el PSG, en primer lugar, el jugador tendría que reducir sus altas demandas salariales, ya que su contrato actual es muy elevado y las regulaciones del 'Fair Play' financiero podrían limitar a cualquier equipo interesado en ficharlo. En segundo lugar, se necesitaría un club que tenga suficiente dinero para pagar la cantidad que el PSG pide por el jugador, quien en su momento fue el fichaje más caro de la historia. Por último, el conjunto de la capital de Francia tendría que aceptar un préstamo con opción de compra si no llega una oferta concreta de traspaso.

Según el propio 'RMC Sport', tres equipos de la Premier League serían los posibles destinos de Neymar: Manchester United, Chelsea y Newcastle. Estos equipos tendrían la capacidad financiera para hacerse con los servicios del jugador brasileño, considerando su alto salario y su costo de transferencia. Además, la Premier League es considerada como una de las ligas más poderosas del mundo, por lo que podría ser un destino atractivo para el jugador.

Sin embargo, Eddie Howe, exjugador y actual técnico del Newcastle, desmintió estos rumores argumentando que la capacidad salarial de las 'urracas' no pueden llegar a tal magnitud como para hacerse con los servicios del extremo ex Barcelona. "No podríamos acercarnos a pagar a esos jugadores, ya que son los mejores jugadores del mundo. Actualmente, nunca estaremos en condiciones de pagar esas tarifas de transferencia y salarios, por lo que debemos ir por debajo y encontrarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden ser.", afirmó el entrenador inglés.

Igualmente, agregó que un mercado de fichajes requiere de mucho estudio y que el solo hecho de fijarse en un jugador, no significa que será fichado. “Diré que el mercado de fichajes es una decisión tan compleja que no puedes simplemente elegir un nombre y traerlo. Tiene que pensarse mucho en lo que estamos haciendo tanto financieramente como mirando a los jugadores.", culminó el Howe.

Así las cosas y de acuerdo a lo que se informa en Europa, la partida de Lionel Messi y Neymar del PSG dependería del nuevo proyecto del presidente Nasser Al Khelaifi, el cual tendría como objetivo poner fin a la era de grandes inversiones en jugadores 'estrella'. Se dice que la estrategia del dirigente ahora se enfocaría en construir un equipo alrededor de Kylian Mbappé al cual quiere rodear de "jugadores jóvenes, franceses y que aumenten el sentido colectivo en el plantel".

De momento, Neymar no estará disponible para jugar hasta la próxima temporada debido a su lesión. Por otro lado, la situación de Messi aún no está definida y depende de que el Barcelona pueda solucionar las cuestiones relacionadas con el 'Fair Play' Financiero. Todo esto indica que la partida de varias de las estrellas del PSG está comenzando y que este periodo podría empezar con dos de sus jugadores más destacados, el brasileño y el argentino.