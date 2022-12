Neymar y su lesión: en Brasil aseguran que se operará y Emery dice que eso es falso

Este martes comenzó movido en el tema de los pasos a seguir tras la fisura del quinto metatarsiano del pie derecho del brasileño y hay versiones encontradas.

Según informó el portal web 'Globo Esporte', se asegura que Neymar pasará por el quirófano para tratar la fisura del quinto metatarsiano del pie derecho, que sufrió el fin de semana pasado durante el partido en el que PSG venció al Olympique de Marsella, por la Liga de Francia.

El proceso de recuperación del astro brasileño tardará como mínimo dos meses, por lo que solamente volvería a las cancha en el mes de mayo, a poco del inicio del Mundial de Rusia 2018.

Con esa incapacidad, Neymar solamente podría volver a las canchas en las últimas fechas del torneo francés y para la fase semifinal de la Champions League, en caso de que PSG clasifique hasta dicha instancia.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles del lugar y el médico que realizará la cirugía, que consistiría en colocar una especie de alfiler en el punto del pie derecho en la que Neymar sufrió la fisura.

La noticia de la lesión del talentoso futbolista tiene expectante a todo Brasil, ya que él es la principal figura del seleccionado que dirige Tite y que quedó ubicado en el grupo E junto a Costa Rica, Serbia y Suiza.

Mientras tanto, desde Francia también este martes Unai Emery, técnico del PSG, habló del caso de Neymar.

Así indicó que "es falso que Neymar vaya a operarse. Hoy me he reunido con el doctor y me ha informado de cómo está el tema, del alcance de la lesión que sufre el jugador y de la decisión que se ha tomado respecto a su recuperación: se verá cómo evoluciona antes de tomar una decisión, conjuntamente con el propio jugador. De momento,tranquilidad y veremos cómo evoluciona estos próximos días”.