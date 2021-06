N'Golo Kante, todo un 'tipazo' que sigue demostrando su humildad: "Solo soy una persona normal"

N'Golo Kante, centrocampista del Chelsea declarado mejor jugador de la final de la Liga de Campeones que su equipo ganó al Manchester City, aseguró este domingo en la concentración de Francia en Clairefontaine, que es solamente "una persona normal, uno de tantos jugadores".

Kante, uno de los últimos en incorporarse a la disciplina de Didier Deschamps junto a sus compañeros Kurt Zouma y Olivier Giroud, está llamado a ser clave en las esperanzas de Francia de lograr su tercer título continental.

Ha acabado completando una campaña excelente, pero el centrocampista mantiene la calma. "Nos fue bien a mí y al equipo. No presto atención a lo que dice la gente. Me mantengo centrado en los objetivos con el club y la selección nacional. Lo que oigo puede afectarme, pero intento hacer lo que siempre he hecho: ser natural y dar lo mejor de mí y en el campo", afirmó.

Por ello, cuando se le refirió su 'candidatura' al Balón de Oro, aseguró que "es un poco pronto para hablar de ello ahora". "Estamos a mitad de año. Quedan seis meses, muchas competiciones por delante y no sirve de nada decir que me lo merezco. Hace unos años estuve entre los diez primeros y fue bonito. Ganarlo es otra historia. Es una gran recompensa individual pero no es un objetivo en el que esté pensando. Los que lo han ganado son jugadores que han logrado grandes cosas a lo largo de su carrera", dijo.

Kante se consideró en condiciones físicas para rendir al máximo en la Eurocopa: "Me siento bastante bien. Tenía un pequeño problema antes de la final de la Liga de Campeones, pero lo he dejado atrás. Estoy preparado para comenzar el torneo".

El mediocampista del Chelsea opinó que Francia tiene "un grupo muy bueno" pero que tendrán que "trabajar para llegar lejos". "Tenemos muy buenos jugadores en la plantilla, pero eso no garantiza el éxito", insistió.

Personalmente ha trabajado con Deschamps en distintas funciones, a las que se ha adaptado sin problemas. Reconoció, no obstante, que se siente bien cuando tiene "libertad para ir más arriba", pero que si tiene que jugar como "número 6", más retrasado y en la contención, también estará contento de hacerlo.