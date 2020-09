No está solo: a Neymar lo defienden en Brasil, luego de ser víctima de comentarios racistas

Varios jugadores e hinchas brasileños mostraron su solidaridad con la estrella del París Saint-Germain Neymar, que denunció ser víctima de "racismo" por parte de un jugador español y fue expulsado en el clásico del domingo ante al Marsella.

"En el deporte (...) no hay espacio para personas que proclaman odio o racismo. No te dejes guiar por el odio, hermano, que sea la paz y la bondad que cargas en tu alma. El amor es la única forma de combatir el odio", escribió Dani Alves, excompañero de Neymar en el PSG y el Barcelona y actualmente jugador del Sao Paulo.

Según imágenes aisladas y difundidas por la televisión francesa 'Téléfoot', el crack brasileño se quejó poco después de la media hora ante el equipo arbitral, repitiendo en numerosas ocasiones "¡Racismo, no!", apuntando a Álvaro González, defensa español del Marsella y encargado de su marcaje en el encuentro que acabó ganando el Marsella por la diferencia mínima.

Al final del partido, correspondiente a la tercera jornada de la Ligue 1, Neymar fue uno de los cinco jugadores expulsados (tres del PSG y dos del Marsella), en su caso por haber dado un ligera bofetada en la parte trasera de la cabeza de González.

El defensor del Palmeiras Felipe Melo escribió por su parte en twitter: "Hiciste bien, una pena que yo no jugara contra ese racista de mierda". Melo respondió así al tuit publicado por el número 10 del PSG una hora después del partido: "De lo único que me arrepiento es de no haber golpeado a ese imbécil en la cara", escribió.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retuiteó un mensaje anterior de Neymar, en el que lamentaba que el VAR detectara su "agresión" pero no la del "racista" que, según dijo, lo llamó "mono hijo de puta". Muchos internautas manifestaron su apoyo a 'Ney' y opinaron que el atacante de la Seleçao obró bien al golpear al jugador español.

"¡¡Estamos contigo Neymar, los racistas merecen eso y mucha más!! Fuego a los racistas!!", escribió @neymarjrdepre. Otros, sin embargo, criticaron la actitud del jugador. "Estos insultos son algo que pasa todo el tiempo en el fútbol. Un error no justifica otro error", escribió @ValnilsonP.