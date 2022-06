No importó su trayectoria: siete equipos de la MLS le habrían bajado el pulgar a Marcelo

Marcelo se despidió del Real Madrid, club en el que militó en los últimos 16 años y logró hacerse con 25 títulos, incluidos cinco Champions League y cuatro Mundial de Clubes. No obstante, todo ese palmarés que reposa sobre sus hombros más su larga trayectoria en el balompié internacional no parece ser suficiente, debido a que equipos de la Major League Soccer le habrían dicho que no al lateral brasileño.

Y es que después de abandonar las filas del conjunto 'merengue', el lateral izquierdo busca un nuevo equipo y la MLS es un buen torneo, ya que le provee a los futbolistas tranquilidad y de paso buen salario, el tema económico no es problema. Además, porque se está volviendo costumbre que deportistas de élite están viendo con mucho interés la liga de la nación norteamericana.

Publicidad

Lo cierto es que pese a todo su recorrido, Marcelo no tuvo buena suerte en cuanto a tener una nueva aventura en su carrera y vestir alguna camiseta de un club de la Major League Soccer. Resalta 'AS USA' que siete clubes de dicho país le habrían bajado el pulgar al brasileño. Sus representantes acercaron su nombre a varios clubes incluidos Los Ángeles FC y a los LA Galaxy, pero ambos le bajaron el pulgar.

Precisamente, Los Ángeles FC en los últimos días reveló las contrataciones del defensor italiano Giorgio Chiellini y del jugador galés, Gareth Bale.

Ahora, tras la negativa de estos siete equipos, Marcelo analizará otras ofertas. Inclusive en declaraciones anteriores su compatriota Ronaldo y actual dirigente del Real Valladolid aseguró que le gustaría juntar en su equipo al talentoso lateral al igual que a Dani Alves, quien también culminó contrato con el Barcelona.

Publicidad

El jugador de 34 años también tendría ofertas del Getafe, de España, de equipos en Turquía y en una oportunidad también se habló del Milan, de Italia, pero éste habría desistido de la propuesta del conjunto italiano.