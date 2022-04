¡No lo olvidan en Chile!, Gary Medel no tuvo consideración con Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda ya no dirige ninguna selección, pero pese a eso, las críticas y cuestionamientos no paran para el entrenador vallecaucano. Han pasado varios meses desde que dirigió al combinado de Chile, no obstante, los dardos desde tierras australes no cesan.

Gary Medel, jugador de Bolonia y quien también ha vestido con honores la camiseta de los 'australes', habló con 'ESPN' sobre lo que fue el trabajo con el estratega colombiano en el seleccionado de su país.

"No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos o si presionábamos y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta. A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar, pero entonces pongamos una idea de buena defensa, contraataque, pero no teníamos ninguna idea clara", dijo Medel.

Cuando le consultaron si Rueda hubiese continuado en Chile, ellos clasificarían al Mundial, Medel fue tajante.

"No podría decir si hubiera terminado distinto con Rueda, no lo sabemos. Pero por resultados e idea de juego veníamos mal, necesitábamos un cambio", cerró.

¿Cuántos partidos dirigió Rueda en Chile?

El director técnico vallecaucano estuvo en las primeras cuatro fechas hacia el Mundial de Qatar 2022 con la selección austral. En dichos compromisos, obtuvo cuatro puntos.