“No pasa nada, en el vestuario estamos bien”: Juan Manuel Insaurralde

Tras el fuerte episodio entre el defensor y Jonathan Silva, en el entrenamiento de Boca Juniors, los dos jugadores hablaron con la prensa y aseguraron que solo se trató de una calentura.

Este martes los medios argentinos registaron una fuerte pelea, con golpes incluídos, en el entrenamiento de Boca Juniors, entre Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva.

Publicidad

#AgendaFOXSportsAr - ¡Escándalo en Boca! Insaurralde y Silva, a las trompadas. pic.twitter.com/ja1u7cZ3bw — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 14, 2017

El entrenador Guillermo Barros Schelotto intervino y sacó de la práctica a los dos futbolistas, quienes permanecieron en el camerino y aparentemente resolvieron sus diferencias.

Al final del entrenamieno los dos implicados a la fuerte pelea se presentaron en rueda de prensa y hablaron del tema.

“Pedirle disculpas a Jony, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, al club. No estuvo bien lo que hice. Fueron cinco segundos de calentura. No es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno, se está entrenando muy bien y que de repente pase esto... se hace una bola en la que no pasa nada raro. Pedir disculpas y no se va a volver a repetir. Para que no se hable algo. No pasa nada, en el vestuario estamos bien. Le pedí disculpas. Mañana hablaremos con el plantel”, fueron las palabras de Juan Manuel Insaurralde.

Publicidad

“Fue un momento de calentura, le puede suceder a cualquiera. Es algo que sucedió, ya está, queda ahí adentro. Recién veníamos cagándonos de risa. Está todo bien con el grupo. Pedir disculpas a todo”, añadió Jonathan Silva.