No quieren ni poquito a Kylian Mbappé en Real Madrid: una leyenda le cierra las puertas, a futuro

José Miguel González Martín del Campo, 'Míchel', declaró este martes que, después de que se dieran todas las circunstancias para su fichaje y no haya querido, no volvería a intentar traer a Kylian Mbappé dentro de tres años, cuando acabe el contrato que acaba de firmar el francés con el PSG.

Mbappé renovó hace cuatro días con el PSG el contrato que expiraba el 30 de junio y rompió el compromiso verbal que tenía con el Real Madrid, que esperaba su incorporación para la próxima temporada.

"A lo largo de la historia el Real Madrid ha tenido a grandes jugadores y nunca se ha resentido por su marcha o sus ausencias. Eso debe quedar claro siempre. En este caso no sé si es buena o mala noticia para el Real Madrid, pero para Mbappé sí que es mala", dijo Míchel, que no considera una traición la decisión de renovar por el PSG.

"Las traiciones son solo para alguien que quieres y Mbappé no tenía ningún sentimiento por el Real Madrid, si es que alguna vez lo tuvo. Ahora, en 2025, yo no lo traería porque por las circunstancias ha tenido la oportunidad y si no quiere venir ahora no debería venir después. Debemos esperar, pero esa es mi posición en este sonado caso", confesó.