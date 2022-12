“No se juega un partido, se juega la clasificación”, Luis Fernando Suárez sobre Colombia vs. Paraguay

El actual técnico de la Equidad y quien llevó a Ecuador y Honduras al Mundial de Alemania en 2006 y Brasil 2014, respectivamente, analizó lo que será el enfrentamiento entre el combinado patrio y Paraguay, este jueves.

El técnico antioqueño de 57 años habló con Golcaracol.com sobre lo que espera para el compromiso que puede darle el tiquete a Rusia 2018 a nuestro país.

“Son dos equipos que estarán buscando ganar, a Colombia le aseguraría casi su cupo, mientras que Paraguay seguiría manteniendo la ilusión, el partido no va a ser abierto, Colombia no debe enloquecerse”, aseguró el timonel.

Sobre el regular rendimiento como local de la Selección Colombia, Suárez indicó que “cada partido tiene su propio afán, las exigencias son distintas, Colombia debe ser muy inteligente y no enloquecerse solamente a atacar, debemos conservar el cero en nuestro arco, no se juega un partido, se juega la clasificación”.

El timonel, quien en 2006 llegó a octavos de final del Mundial de Alemania con Ecuador, destacó el actual momento de Falcao y la emotividad con la que juega James, dos factores importantes que pueden desequilibrar la balanza a favor de Colombia.

Sobre la hora del partido que será a la 6.30 p.m. y no a las 3:30 p.m., Suárez se mostró reflexivo e indicó que “ojalá el clima no nos deba” igual “hay varios factores que juegan a favor, como la humedad, el calor que no falta y el estadio en donde los barranquilleros generan un clima con un ánimo muy grande”.