¡No se la perdonan! Madre del hincha agredido no aceptó las disculpas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo siempre ha sido conocido por ser un futbolista con una mentalidad bastante competitiva y para él, una derrota siempre es motivo de disgusto y eso lo ha llevado a actuar de forma impulsiva, como en el caso que se dio este fin de semana.

Al terminar el partido entre Everton y Manchester United, con derrota para los 'red devils', Ronaldo procedió a tirar al suelo un teléfono de un niño que lo estaba grabando cerca de la salida del túnel de vestuarios del estadio.

Publicidad

Este hecho no tardó en hacerse viral en redes, y muchas personas condenaron los actos del delantero portugués, que se disculpó públicamente tras la situación.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad", declaró el portugués en redes.

Publicidad

Sin embargo, la disculpa está lejos de ser aceptada por la madre del menor de 14 años, Sarah Kelly, que no se la pondrá fácil a Cristiano Ronaldo para pasar del tema.

“Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así lo veo yo como mamá. Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido...”, comentó Kelly, madre del menor.

Publicidad