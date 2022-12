“No tenemos hombres como Cristiano, pero tampoco los necesitamos”: Fyodor Smolov

El delantero ruso, de 27 años, expresó que el tener un jugador como el crack del Real Madrid, dificultaría la “construcción de un sistema colectivo”.

"Está claro que no tenemos hombres como Cristiano o Messi, pero tampoco los necesitamos. Es verdaderamente complicado construir un sistema colectivo cuando se cuenta con un futbolista como él", apuntó el jugador del FK Krasnodar, de la primera división rusa.

Smolov, de 27 años, aseguró además que no será "de los que le pida la camiseta" al astro portugués.

Rusia, anfitriona de esta Copa Confederaciones, tiene mañana el difícil reto de defender la primera plaza del Grupo A, que lidera con tres puntos, ante los vigentes campeones de Europa, que cuentan con una unidad tras su empate contra México (2-2).

Algo que motiva a Smolov aunque reconoce "que no será fácil". "Pero sé que todo el estadio nos va a ayudar. Eso nos dará un plus de emoción que nos va a permitir realizar un gran partido", matizó.

El delantero celebró asimismo el uso del videoarbitraje (VAR), una de las novedades del torneo, y dijo confiar en que también se utilice en la próxima Copa del Mundo.

"Me gusta. Es justo y equitativo, ya no hay un factor humano que condicione el partido. Las decisiones no se tardan mucho en tomar. Creo que sería una buena idea usarlo en el Mundial", agregó.

