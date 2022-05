Nuevas noticias en caso de Sebastián Villa: el departamento de género de Boca Juniors se pronunció

Sebastián Villa se prepara con Boca Juniors para disputar la final de la Copa de la Liga de Argentina frente a Tigre, el domingo, a las 2:00 de la tarde, hora de nuestro país. No obstante, en el plano personal la actualidad del extremo colombiano está en el 'ojo del huracán' y todo por el proceso que se adelanta en su contra, de la acusación de la fue imputado por posible abuso sexual y tentativa de homicidio, por hechos acontecidos en junio de 2021.

En las últimas horas se conocieron nuevas noticias de cómo avanza el caso de Villa Cano. Este viernes, sostuvo el periodista argentino Juan José Buscalia en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que la denuncia en contra del exjugador de Deportes Tolima ya "está en la página oficial del poder judicial en Argentina, por esta causa", lo que da a entender que el jugador, de 26 años, se ve comprometido con una penalidad.

"Los especialistas dijeron que el relato de la denunciante es verídico, lo que complica aún más a Sebastián Villa, ya que lo que ella denunció y lo que confirmó hasta el juez no es de una persona que está divagando, el resultado es verídico", dijo de entrada el comunicador.

De otro lado, este viernes también se esperaba que la médica que atendió a la posible víctima rindiera indagatoria, sin embargo, ésta no acudió a la videollamada por 'Zoom', alegando que se sentía enferma.

"Tenía que presentarse la médica que atendió un día después del presunto abuso, de la presunta violencia de género; esto fue el 27 de junio del 2021, la que atendió en el hospital. Esa médica este viernes no se presentó, dijo que no estaba en la ciudad de Buenos Aires, hace cuatro días había sido informada que tenía que presentarse, cuando la invitaron a hacer su declaratoria vía 'Zoom' dijo que estaba con fiebre, que no se sentía bien, que pedía excusas. Están pendientes de la salud de la médica tanto los fiscales como los abogados de la parte denunciante y esperan que se puedan cumplir entre sábado y domingo", continuó.

Según el código penal de la República de Argentina manifestó Buscalia, el delito por el que fue imputado el nacido en Bello, Antioquia, el de posible abuso sexual con acceso carnal "tiene una pena entre ocho a 20 años de prisión efectiva. Es muy grave la acusación sobre Sebastián Villa".

A su vez, Boca Juniors al ver este nuevo episodio en contra del colombiano decidió pronunciarse al respecto por intermedio de su departamento de género. Lo hizo Adriana Bravo, la vicepresidenta de esta dependencia, asegurando que el cuadro 'xeneize' portará todos los documentos necesarios para colaborar en la investigación.

"​Ante los hechos de público conocimiento que involucran al jugador de nuestra institución, Sebastián Villa, queremos comunicar que el Club Atlético Boca Juniors ha suministrado a la Justicia toda la comunicación solicitada vía oficial judicial para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa", dice un aparte del enunciado emitido por medio de las redes sociales de Bravo.

