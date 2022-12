Oficial: Bayern Múnich despidió al DT Carlo Ancelotti

El conjunto alemán hizo el anuncio tras sostener una reunión este jueves. El mal inicio en la Bundesliga y la caída contra el PSG, algunas de las causas.

Luego de que los dirigentes del Bayern Múnich, club donde juega el colombiano James Rodríguez, convocaran para este jueves por la tarde una reunión de crisis tras la derrota 3-0 con PSG en la Liga de Campeones, la decisión final fue la de despedir al técnico Carlo Ancelotti.

Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv — FC Bayern München (@FCBayern) September 28, 2017

"El rendimiento de nuestro equipo desde el comienzo de la temporada no se correspondía con las expectativas que tenemos. El partido de París dejó claro que había que asumir consecuencias. Hasan Salihamidžić y yo se lo hemos explicado a Carlo en una conversación seria y le hemos comunicado nuestra decisión", explicó Karl-Heinz Rummenigge, presidente del consejo de administración de FC Bayern München AG.

"Agradezco a Carlo nuestro trabajo conjunto y lamento el desenlace. Carlo es mi amigo y siempre lo será, pero teníamos que tomar una decisión profesional por el Bayern. Ahora espero un desarrollo positivo del equipo que nos permitan alcanzar los obetivos marcados".

También acaban su etapa en el Bayern los componentes del cuadro técnico de Carlo Ancelotti: Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y Mino Fulco. Ahora asumirá el mando de primer equipo el técnico Willy Sagnol (40). Sagnol se sentará ya en el banquillo del Bayern este domingo en la visita del club muniqués al Hertha BSC.

La prensa deportiva ya explicaba este mismo jueves que la salida de Ancelotti en parte se dio por la forma en la que ha manejado el vestuario. La derrota con PSG apenas habría sido una gota del vaso. A la opinión pública no le gusta ver a sus ídolos en la banca, y menos cuando el equipo no marcha bien, pues es tercero en la Bundesliga tras seis jornadas, una campaña que no se admite para el elenco más poderoso de esa liga.

