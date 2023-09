Ole Solskjaer, exentrenador del Manchester United, criticó a varios jugadores que dirigió

Ole Gunnar Solskjaer, exentrenador del Manchester United, criticó con dureza a varios de los jugadores que tuvo bajo su tutela en el club y aseguró que un par de ellos rechazaron la capitanía y otros se negaron a entrenarse y jugar para forzar su salida.

Solskjaer estuvo casi tres años en el United y fue despedido en noviembre de 2021, después de una temporada en la que quedó subcampeón de la Premier League y llevó al United a la final de la Liga Europa que perdió contra el Villarreal.

En una entrevista con The Athletic, el entrenador noruego y leyenda de los 'Diablos Rojos', criticó a los que fueron sus pupilos en una turbulenta época en el United.

"Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos. No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida", dijo el noruego.

Publicidad

Entre los jugadores que tuvo a su mando Solskjaer estuvo Cristiano Ronaldo, que tuvo una gran primera temporada en el club, pero se marchó a la mitad de la siguiente enfrentado con la directiva y con el entrenador Erik Ten Hag.

"Era una decisión a la que era muy difícil decir que no, sentí que teníamos que aceptarla, pero salió mal. Parecía todo perfecto cuando le firmamos y marcó dos veces contra el Newcastle United. Era uno de los mejores goleadores del mundo", señaló.

Fichaje Jude Bellingham

Publicidad

Ole Gunnar Solskjaer confirmó que el club inglés trató de fichar a Jude Bellingham antes de que se marchara al Borussia Dortmund.

Solskjaer, aseguró a The Athletic que el United quería fichar a Bellingham como una prioridad en el verano de 2020, cuando dejó el Birmingham City para irse al Borussia Dortmund, pero que el jugador prefirió marcharse a Alemania.

"Respeto su decisión", dijo el noruego, que también afirmó que el United pretendió los fichajes de Declan Rice, Harry Kane y Erling Haaland.

"Intentamos el de Haaland antes de que debutara con el Salzburgo. Rice no hubiera costado lo que costó en verano y también hablamos de Moisés Caicedo, pero sentimos que necesitábamos jugadores listos para jugar ya".

Publicidad

"Sobre Kane, le hubiera fichado en todo momento, pero según lo que me dijeron, él quería venir, pero el club no tenía dinero suficiente con los problemas financieros tras la pandemia", añadió Solskjaer.