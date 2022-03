Oliver Kahn confirmó que hubo reuniones con Mino Raiola, agente de Erling Haaland

Oliver Kahn, director general del Bayern Múnich, confirmó que tuvo una reunión con Mino Raiola, conocido agente que tiene en sus clientes a varios de los mejores futbolistas de Europa, entre ellos, uno de los jugadores más codiciados del mercado: Erling Haaland.

Aunque el exarquero alemán no negó si hablaron sobre la estrella de Noruega, se especula que el interés del club bávaro reside en dos jugadores que también son representados por Raiola, como el caso de Ryan Gravenberch Y Noussair Mazraoui; ambos son jugadores del Ajax de Ámsterdam.

“Sí, así es, estuve en Mónaco (donde tiene su oficina Raiola). Pero también estuve en Londres esta semana, viajo mucho por Europa. Es bastante normal encontrarse con uno u otro asesor de jugadores. Comprenderán que no hablaré públicamente sobre el contenido de estas conversaciones", declaró Oliver Kahn para 'Sky Sports'.

Sobre Haaland, el directivo del club 'bávaro' no dio mucha información: "Es un jugador que juega en el Borussia Dortmund y está lesionado en este momento. Siempre he hecho hincapié en que no me gusta hablar de jugadores de otros clubes".